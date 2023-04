Brésil : quatre enfants tués à l'arme blanche dans une crèche

"Un individu est entré dans l'école avec une arme blanche et a tué quatre enfants. Il y a également quatre blessés", a expliqué une source locale à l'AFP.

Quatre enfants ont été tués, mercredi 5 avril, lors d'une attaque à l'arme blanche dans une crèche à Blumenau, dans le sud du Brésil, a annoncé une source gouvernementale à l'AFP. "Un individu est entré dans l'école avec une arme blanche et a tué quatre enfants. Il y a également quatre blessés", a expliqué cette source du gouvernement local de l'Etat brésilien de Santa Catarina. "C'est avec une énorme tristesse que j'ai été informé qu'un assassin avait fait intrusion dans la crèche privée Cantinho do Bom Pastor, à Blumenau, et attaqué des enfants et des employés", a déclaré pour sa part le gouverneur Jorginho Mello dans un communiqué.

La Police militaire a annoncé par ailleurs que le suspect, un homme de 25 ans, s'était rendu aux autorités et avait été placé en détention. Selon plusieurs médias, les enfants ont été tués à l'aide d'une petite hache. "Il n'y a pas de plus grande douleur pour une famille que de perdre des enfants, ou petit-enfants, surtout lors d'un acte de violence contre des enfants innocents et sans défense. Mes condoléances aux familles après les actes monstrueux perpétrés dans la crèche Bom Pastor", a tweeté le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

Les attaques dans des écoles se sont multipliées au Brésil ces dernières années. En novembre, un adolescent de 16 ans a tué quatre personnes dans deux écoles à Aracruz, dans l'Etat d'Espirito Santo (sud-est). La semaine dernière, une enseignante de 71 ans a été tuée à coups de couteau par une élève à Sao Paulo (sud-est), ville la plus peuplée et capitale économique du Brésil.