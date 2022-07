Brésil : la milice sème la terreur à Rio

Jusque-là discrets, les membres de la milice au Brésil, dont on ignore le nom et le nombre, exhibent désormais leurs conquêtes sur les réseaux sociaux. Fondée dans les années 1990, la milice s’est depuis muée en une multitude de groupes paramilitaires, plus violents les uns que les autres. Ils terrorisent tous ceux qui ne leur obéissent pas.



La milice brasse des milliards d’ euros

Une mère pleure son fils, tué il y a quatre ans, avant d’être découpé en morceaux et jeté dans une rivière. Un meurtre barbare comme tant d’autres au Brésil. La milice, qui ressemble à un État dans l’État, brasse également des milliards d’euros. Dans le grand-ouest de Rio, elle contrôle tout, de la livraison du gaz à la distribution du câble de télévision. Elle force les commerçants et les transporteurs à payer une taxe en échange de leur sécurité, sous peine de représailles ou de mort.