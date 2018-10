Brésil : Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, largement élu président

Le Brésil a basculé vers l'extrême droite, et le score est sans appel pour Jair Bolsonaro qui a été élu président avec 55,3% des suffrages exprimés. Son discours sécuritaire a séduit la population qui lui a donné un mandat de quatre ans pour appliquer son programme, notamment anti-corruption. "Je me sens délivré maintenant du PP (Parti des travailleurs). La corruption a pris fin au Brésil", clame un partisan de Bolsonaro. "Maintenant ce n'est plus un pays communiste. Le parti des travailleurs, c'est terminé", exulte un autre.

Les partisans de Haddad y ont cru

"Maintenant, transformons ensemble ce pays en une grande nation. Une nation libre, démocratique et prospère. Le Brésil au-dessus de tout, et Dieu au-dessus de tous", a déclaré le nouveau président élu Jair Bolsonaro. Pour les partisans de Fernando Haddad, c'est la douche froide. Jusqu'au bout, ils ont cru pouvoir renverser la tendance. Ce lundi 29 octobre, le Brésil semble plus divisé que jamais.

