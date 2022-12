Brésil : des pluies torrentielles font deux nouveaux morts et des milliers de déplacés

Les pluies diluviennes s'abattent sur plusieurs régions du Brésil depuis des jours, ont provoqué des inondations et glissements de terrain.

Les recherches se poursuivent. Les pluies torrentielles qui touchent plusieurs régions du Brésil depuis plusieurs jours ont fait deux nouveaux morts et plus de 4 000 personnes déplacées, ont annoncé jeudi 2 décembre les autorités.

Dans l'Etat de Santa Catarina, les pluies ont provoqué des inondations qui ont fait deux morts. Une personne a été électrocutée et une autre a été ensevelie par un glissement de terrain, selon la défense civile locale. Un pompier est toujours porté disparu. Des images diffusées par les autorités montraient des quartiers entiers de la ville de Sao Joao Batista, inondés par la crue. A ce jour, les autorités de Santa Catarina ont fait état de plus d'un millier de déplacés tandis que dans l'Etat de Bahia, plus de 4 000 personnes ont été contraintes de quitter leurs foyers.

Un glissement de terrain survenu lundi sur une autoroute d'une région montagneuse de l'Etat du Parana a fait au moins deux morts. Jeudi, les pompiers continuaient de rechercher des disparus sous la boue. Leur nombre "a été réduit à moins de trente", a indiqué le gouvernement du Parana. Initialement, les autorités estimaient à "entre 30 et 50" le nombre de personnes portées disparues.