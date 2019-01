Brésil : des orphelins en campagne

Résident d'un foyer de Vitória, au nord de Rio, ce petit Brésilien a 15 ans et est orphelin. À son âge, difficile de trouver une famille qui veuille l'adopter. Diffusée sur les réseaux sociaux, cette vidéo a été vue des milliers de fois. Comme lui, plus de 30 orphelins ont posté leur clip dans lequel ils font leur propre publicité pour attirer de potentiels parents. La campagne "En vous attendant" est à l'initiative du tribunal de justice de l'État d'Espírito Santo, au nord de Rio.



Une initiative qui a choqué



Aujourd'hui, Tais Sarmento, à l'initiative du projet, tourne une nouvelle vidéo. Ces deux jeunes frères ont 6 et 8 ans. Aucune tentative d'adoption nationale ou internationale n'a jamais abouti. La campagne est leur dernier recours, alors il faut se montrer sous son meilleur jour. Et voici le résultat : 2,30 minutes de vidéo en musique pour convaincre. Une exposition médiatique de mineurs qui a choqué à son lancement, il y a un an et demi.

