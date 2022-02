Brésil : des centaines de manifestants demandent justice pour un Congolais assassiné

Des centaines de personnes ont manifesté samedi 5 février au Brésil pour demander justice pour un jeune Congolais qui a été battu à mort sur une plage de Rio de Janeiro. Arborant des pancartes avec son portrait et des slogans contre le racisme et la xénophobie, les manifestants se sont rassemblés autour du bar de plage du quartier prisé de Barra da Tijuca où Moise Kabagambe, qui y travaillait en tant que journalier, a été tué le 24 janvier. Il avait 24 ans.

Le Brésil "n'accorde de la valeur qu'aux étrangers aux yeux clairs et qui parlent anglais. Si c'est un Noir qui est venu d'Afrique pour essayer de grandir ici, il n'a aucune valeur", a déploré au cours de cette manifestation Douglas Alencar, le coordinateur à Rio de Janeiro de l'Ipad, un institut militant pour la défense de la démocratie. Vêtus de blanc, des immigrés congolais ont dansé et chanté pendant le rassemblement auquel ont participé des proches de Moise Kabagambe, arrivé au Brésil en 2011 pour fuir les violences en République démocratique du Congo. Des manifestations ont également eu lieu à Sao Paulo, dans le sud, et à Brasilia, la capitale.

Moise Kabagambe a été brutalement attaqué par au moins trois hommes après une dispute qui, selon la famille, a débuté lorsqu'il a réclamé un arriéré de salaire au gérant. Les images d'une caméra de sécurité montrent le moment où les hommes ont immobilisé le jeune homme et l'ont frappé à plusieurs reprises avec des bâtons, même après sa chute sur le sol, alors qu'il n'opposait aucune résistance. La police a arrêté trois personnes impliquées dans le passage à tabac et enquête sur le mobile du crime.