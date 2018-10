Brésil : des candidats à la présidentielle se déguisent en super héros

Au Brésil, le premier tour des élections présidentielles aura lieu dimanche 7 octobre, dans un contexte particulier de récession économique et de violences accrues. Certains candidats font preuve d'originalité et se déguisent en super héros pour convaincre les électeurs. Luiz Carlos de Paula, ancien policier, est candidat du Parti social libéral (PSL) de l'état de Sao Paulo. Il se déguise en Captain America, le super héros le plus connu au Brésil. Depuis trois mois, il sillonne les rues de Sao Paulo et brigue sérieusement un siège de député d'état sous la bannière de Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, favori de l'élection.

Plusieurs centaines de candidats se déguisent

Il porte ce déguisement pour se démarquer des 2 174 autres candidats pour le seul état de Sao Paulo. Il y a derrière le costume, son message : "Il faut renouveler la classe politique, ils sont tous corrompus, il faut que cela change", explique-t-il. Dans un pays miné par les scandales de corruption, il se sert de la dérision comme d'une arme pour provoquer le système. En 2012, un bandit a voulu le braquer et lui a tiré dessus trois fois. Il veut désormais agir contre la violence. Dans le pays, Il y a des centaines de candidats déguisés en super héros qui illustrent une vraie colère contre le système. On trouve ainsi des Batman, Wolverine ou encore des Spiderman.

