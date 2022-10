Brésil : Bolsonaro et Lula au coude à coude après une campagne sous tension

Au Brésil, le second tour de l'élection présidentielle a lieu dimanche 30 octobre, entre Jair Bolsonaro et Lula. Le dernier débat télévisé entre les deux hommes a été dans le ton du reste de la campagne : électrique, violent et parfois ordurier.