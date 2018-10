Au Brésil, la jeunesse se mobilise dans la rue pour soutenir Fernando Haddad

Des milliers de soutiens à Fernandio Haddad ont défilé dans les rues de Rio de Janeiro samedi, à la veille du vote pour le second tour de l'élection présidentielle. Le candidat de l'extrême-droite Jair Bolsonaro est en tête des sondages.

Des milliers de jeunes ont défilé samedi 27 octobre dans les rues de Rio de Janeiro pour soutenir Fernando Haddad, à la veille du second tour de l'élection présidentielle au Brésil.

Bolsonaro largement en tête

Le candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro est en tête des sondages. Cet ex-capitaine de l’armée victime d’un attentat le 6 septembre dernier possède une large avance : il a totalisé 46,7 % des voix lors du premier tour. Face à lui, le candidat du Parti des travailleurs, Fernando Haddad, soutenu par l’ancien président Lula, a totalisé le 7 octobre dernier un score de 28,37% des voix.

Entre les chants, les danses et les cris, le défilé a un air de fête. Pourtant, quand on interroge les participants, le décalage entre les sourires et les inquiétudes qui rôdent est saisissant. "J'ai très peur car j'ai mis un autocollant du PT (Parti des travailleurs) sur moi, et je marche dans la rue en tenant la main de ma copine" explique Julia.

"Je vais peut-être demander l'asile en Europe"

Un peu plus loin, Raphaëla, étudiante en médecine, croit encore à une victoire possible de la gauche. Et pourtant, "Si Bolsonaro gagne, je pense que ça va empirer". De là à quitter le Brésil ? "Non, jamais. Ce sera une façon de résister". Cyalabi, lui, est artiste de rue. Il gagne sa vie en faisant des spectacles. Mais il a un souci si Bolsonaro est élu : il a la peau noire. "S'il gagne, je vais peut-être demander l'asile en Europe".

147 millions d’électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour départager les deux finalistes issus du premier tour.