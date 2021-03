Birmanie : plus de 500 civils tués depuis le coup d'Etat, selon le décompte d'une ONG

Jour après jour, le putsch militaire atteint des sommets de violence en Birmanie. Plus de 500 civils, dont de nombreux étudiants et des adolescents, ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d'Etat militaire du 1er février, d'après un bilan communiqué lundi 29 mars par l'Association d'assistance aux prisonniers politiques.

"Nous avons confirmé 510 décès", a indiqué l'ONG, qui précise que le bilan "est probablement beaucoup plus élevé" alors que des centaines de personnes, arrêtées ces deux derniers mois, sont portées disparues.

La communauté internationale indignée

Malgré la répression meurtrière, les manifestants sont descendus à nouveau dans les rues lundi. Quatorze civils ont péri, notamment dans l'est de Rangoun la capitale économique, d'après l'AAPP. Des funérailles ont été organisées pour les victimes des derniers jours et des foules importantes ont entouré les cercueils, certains saluant à trois doigts en signe de résistance.

Face à ce bain de sang, Washington a annoncé la suspension immédiate de l'accord-cadre sur le commerce et les investissements conclu en 2013 avec la Birmanie, et ce jusqu'au rétablissement d'un gouvernement "démocratiquement élu". La France a dénoncé "la violence aveugle et meurtrière" du régime et exigé la libération de "tous les prisonniers politiques" notamment Aung San Suu Kyi, toujours mise au secret.