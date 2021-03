Birmanie : "38 morts" lors de la journée "la plus sanglante" depuis le coup d'Etat

"Nous avons maintenant plus de 50 morts depuis le début du coup d'Etat, et de multiples blessés", a précisé l'émissaire de l'ONU pour ce pays.

La journée a été "la plus sanglante" en Birmanie depuis le coup d'Etat du 1er février. L'émissaire de l'ONU pour ce pays, la Suissesse Christine Schraner Burgener a annoncé qu'il y avait eu "38 morts" mercredi 3 mars, lors d'une conférence de presse. "Nous avons maintenant plus de 50 morts depuis le début du coup d'Etat, et de multiples blessés", a-t-elle ajouté.

Les forces de sécurité birmanes continuent à tirer à balles réelles contre les manifestants, défiant le concert de protestations internationales. La junte semble plus déterminée que jamais à éteindre le vent de fronde qui souffle sur ce pays depuis le renversement du gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi.

L'émissaire de l'ONU a précisé conserver des contacts avec l'ensemble des parties en Birmanie, y compris les militaires. Ces derniers lui ont indiqué prévoir des élections "dans un an", a-t-elle ajouté. Interrogée sur les conditions posées par les militaires à une visite de sa part en Birmanie, réclamée depuis un mois par l'ONU, elle a répondu qu'ils lui avaient dit qu'elle était la bienvenue, mais "pas maintenant" car il leur fallait régler des problèmes au préalable.