Birmanie : le peuple proteste de manière pacifique

Les rues de Rangoun (Birmanie) voient deux camps s’opposer dans la rue : les manifestants et la police anti-émeute. Les militants font entendre leurs revendications de manière pacifique et ce, de jour comme de nuit. Ils s’élèvent contre le coup d’État militaire qui a eu lieu lundi 1er février dans le pays. "Les gens sont éduqués, ils ne sont pas violents. Nous protestons pacifiquement et librement", déclare Kyi Lwin, vendeur de rue.

Aung San Suu Kyi assignée à résidence

L’armée s’est emparée du pouvoir lundi dernier. Chef du gouvernement du pays, Aung San Suu Kyi a été arrêtée. Selon son avocat Khin Maung Zaw, elle serait assignée à résidence mais à son domicile et non à la résidence du gouvernement. Des menaces de sanction contre la Birmanie ont été annoncées par l’Union européenne et les États-Unis. De son côté, bloqué par la Russie et la Chine, le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas dénoncé un putsch.

