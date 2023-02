Le président biélorusse Alexandre Loukachenko se rendra en visite d'Etat en Chine

Cette visite, "à l'invitation du président chinois Xi Jinping", aura lieu du 28 février au 2 mars.

Le président biélorusse, visé par des sanctions internationales notamment en raison de son soutien à l'offensive russe en Ukraine, va se rendre en Chine, a annoncé Pékin samedi 25 février. "A l'invitation du président chinois Xi Jinping, (...) Alexandre Loukachenko va réaliser une visite d'Etat en Chine du 28 février au 2 mars", a précisé une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Lors d'une conversation téléphonique, la veille, le ministre des Affaires étrangères chinois a fait part à son homologue biélorusse de la volonté de Pékin de travailler avec Minsk pour approfondir leur confiance politique mutuelle. La Chine va également continuer à aider la Biélorussie à maintenir sa stabilité nationale. Elle compte s'opposer aux tentatives des "forces extérieures" d'interférer dans les affaires internes de la Biélorussie ou d'imposer des sanctions unilatérales "illégales" à Minsk, précise un communiqué.

La Biélorussie est sous sanctions européennes et américaines pour sa répression de l'opposition, et pour avoir permis à l'armée russe de passer par son territoire pour envahir l'Ukraine, le 24 février 2022. En septembre de l'année dernière, Xi Jinping et Alexandre Loukachenko avaient annoncé un partenariat stratégique lors d'une rencontre à Samarcande, en Ouzbékistan.