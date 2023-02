L'opposition biélorusse affirme avoir détruit un avion russe sur un aérodrome près de Minsk

Ces affirmations ne sont pas vérifiables de source indépendante et l'armée russe n'a pas réagi dans l'immédiat.

L'opposition biélorusse en exil a affirmé, dimanche 26 février, qu'un avion russe avait été détruit sur un aérodrome près de Minsk. "Les partisans (...) ont confirmé le succès d'une opération spéciale visant à faire exploser un avion russe rare sur l'aérodrome de Matchoulichtchy", a précisé sur Twitter Franak Viacorka, l'un des principaux conseillers de la leader de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaïa.

Selon lui, "deux Biélorusses ont mené l'opération" en utilisant des drones. "Ils ont déjà quitté le pays et sont en sécurité", a-t-il ajouté. Il n'a pas détaillé quel avion russe avait été visé mais a assuré que le coût de l'appareil s'élevait à 330 millions d'euros. Des médias proches de l'opposition ont rapporté qu'il s'agissait d'un appareil de surveillance et de commandement A-50. Ces affirmations ne sont pas vérifiables de source indépendante et l'armée russe n'a pas réagi dans l'immédiat.

"Je suis fière de tous les Biélorusses qui continuent à résister à l'occupation hybride russe de la Biélorussie et à lutter pour la liberté de l'Ukraine", a déclaré Svetlana Tikhanovskaïa sur Twitter. La Biélorussie, seul allié européen de Moscou, ne prend pas part directement à l'offensive russe mais a laissé les troupes russes passer par son territoire pour l'assaut initial, en février 2022. L'Ukraine accuse également Moscou d'utiliser les aérodromes biélorusses pour mener ses frappes aériennes.