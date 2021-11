DIRECT. Migrants : la Biélorussie se dit prête à riposter en cas de nouvelles sanctions européennes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BIELORUSSIE

: La Biélorussie a menacé aujourd'hui de riposter à d'éventuelles sanctions européennes en lien avec la crise à sa frontière avec la Pologne, où quelques milliers de migrants sont bloqués dans des conditions difficiles. Le président du pays Alexandre Loukachenko a notamment évoqué la possibilité de suspendre le fonctionnement du gazoduc Yamal-Europe, qui traverse la biélorussie et livre du gaz russe, notamment à l'Allemagne et la Pologne.

: Voici les principales actualités à midi :



Un mois après son décès, à l'âge de 101 ans, Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, est inhumé au Mont-Valérien, en présence d'Emmanuel Macron. Vous pouvez suivre les cérémonies dans notre direct.



• La Russie n'est pas impliquée dans le "trafic" de migrants organisé par la Biélorussie vers l'UE mais elle a une "capacité d'influence" sur Minsk pour y mettre fin, selon le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes.



La joueuse du PSG Kheira Hamraoui a été violemment agressée le 4 novembre dernier. Sa coéquipière Aminata Diallo, soupçonnée d'être impliquée, été placée en garde à vue. Franceinfo sport fait le point sur ce que l'on sait.



• Le président chinois Xi Jinping a mis en garde contre un contexte de "Guerre froide" au sein de la région Asie-Pacifique, au moment où Taïwan est au cœur de tensions grandissantes.

: "Ce qui est gênant pour Vladimir Poutine, c'est la répression inédite que mène Loukachenko depuis un an. Il est un peu un otage de Loukachenko lui-même parce qu'il sait qu'il ne peut pas perdre ce pays tampon entre l'Europe, l'Occident et la Russie."



Sur notre antenne, le journaliste analyse le rôle de la Russie dans la crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne : "C'est évident que Vladimir Poutine tient beaucoup à Loukachenko. Loukachenko ne serait plus président depuis un an, s'il n'avait pas le soutien de la Russie."

: La compagnie nationale Belavia propose des vols quotidiens au départ d'Istanbul vers Minsk. D'autres transporteurs opèrent également des vols réguliers vers Minsk, tels que Turkish Airlines et Aeroflot.







: L'Union européenne a évoqué la possibilité de placer sur liste noire les compagnies aériennes qui transportent les migrants depuis le Moyen Orient vers Minsk. Selon Frontex, les pays d'origine de ces migrants sont l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, la Turquie et l'Iran, détaille la BBC (en anglais).

: On fait le point sur l'actualité :



• L'inquiétude grandit autour du sort de plus de 2 000 migrants, principalement des Kurdes irakiens, qui sont bloqués à la frontière polonaise. Le Conseil de Sécurité de l'ONU se réunira en urgence, à la demande de la France, de l'Irlande et de l'Estonie.



• Un mois après son décès, à l'âge de 101 ans, Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, va être inhumé au Mont-Valérien, en présence d'Emmanuel Macron. Vous pourrez suivre les cérémonies à partir de 10 heures dans notre direct.



L'Allemagne a franchi pour la première fois depuis le début de la pandémie le seuil de 50 000 nouveaux cas, signe d'un emballement de l'épidémie, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch.



•La section féminine du PSG est plongée dans la stupeur après l'agression la semaine dernière de Kheira Hamraoui, internationale française victime d'un violent guet-apens, et pour laquelle sa coéquipière Aminata Diallo a été interpellée.

: Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir cet après-midi pour trouver des solutions à la crise à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Plus de 2 000 migrants campent par un temps glacial depuis plusieurs jours dans cette zone boisée. La Pologne a déployé pas moins de 15 000 soldats pour leur barrer la route.







: Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes dénonce un "trafic d'êtres humains organisé" par la Biélorussie. Au moins dix migrants sont morts dans la région depuis le début de la crise, dont sept du côté polonais de la frontière, selon le quotidien polonais Gazeta Wyborcza.

: "On est prêt à aider la Pologne en envoyant par exemple Frontex. (...) Ce n'est pas une crise migratoire, c'est une attaque migratoire."



Invité de BFMTV, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes assure que la France accueillera les migrants éligibles au droit à l'asile.









: Les forces de l'ordre polonaises publient des photos de la frontière cette nuit et de ses soldats postés devant des grillages.

: Depuis le Liban ou la Syrie, la Biélorussie organise depuis cet été des vols vers Minsk, sa capitale, avec des exilés à bord. Une fois arrivés, des passeurs les emmènent à la frontière avec la Pologne, où ils tentent de rejoindre l'Europe. Le voyage coûte plusieurs milliers d'euros, précise RFI.

: Voici les principales informations ce matin :



La Pologne alerte sur une recrudescence de tentatives de passage illégal de sa frontière. Elle a taxé la Biélorussie de "terrorisme d'Etat", source d'une nouvelle crise des migrants en Europe.



Emmanuel Macron a reçu la vice-présidente américaine Kamala Harris en insistant sur la coopération "cruciale" entre France et Etats-Unis, deux mois après la crise des sous-marins australiens.



Il était le dernier des compagnons de la Libération ayant combattu auprès du général de Gaulle dès 1940 : Hubert Germain va être inhumé au Mont-Valérien en présence d'Emmanuel Macron, jour de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918.



• Les deux plus importants pollueurs du monde s'accordent sur la question du climat. La Chine et les Etats-Unis ont conclu une "déclaration conjointe sur le renforcement de l'action climatique", a annoncé l'émissaire chinois pour le climat à Glasgow.