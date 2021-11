DIRECT. Biélorussie : la crise des migrants menace "la sécurité de l'UE tout entière", selon le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Le religieux français et célèbre ermite du désert Charles de Foucauld, mort en 1916 dans le Sahara algérien, sera canonisé le 15 mai 2022 aux côtés de six autres "bienheureux", a annoncé aujourd'hui le Vatican.





: Le Next Gen ATP Finals fait son retour à Milan à partir d'aujourd'hui et jusqu'au samedi 13 novembre. La compétition revient quelques jours seulement après le Masters 1000 de Paris-Bercy et un peu avant le Masters de Londres. Après une édition 2020 annulée en raison du contexte sanitaire, le tournoi fait son retour en 2021 avec la première de Hugo Gaston, le forfait de Jannik Sinner... Voici les cinq choses savoir sur l'édition 2021.

: L'Union européenne a suspendu aujourd'hui des dispositions visant à faciliter la délivrance de visas pour les fonctionnaires du régime biélorusse, en réaction à "l'attaque hybride" lancée par Minsk, accusé d'organiser un afflux de migrants aux frontières de l'UE.

: Pour comprendre la soudaine inflation qui fait suite à la sortie de la crise sanitaire, je vous recommande de lire cet article de mon camarade Benoît Jourdain, où vous pourrez trouver pas mal de réponses à vos questions.

: "Le risque de l'inflation sur les produits alimentaires est sur 2022", a expliqué Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, aujourd'hui sur franceinfo. "A ce jour, on est à moins de 1% de hausse" globale grâce, selon lui, "au travail de tous les distributeurs pour limiter l'inflation sur les produits alimentaires".



: Un homme de 42 ans, en état d'ébriété, avait appelé hier soir à plusieurs reprises pour se renseigner. Connu des services de police, il avait été arrêté et des vérifications sont en cours pour établir ou non un lien avec la disparition.

: La France restitue solennellement au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey pillés au XIXe siècle par les troupes coloniales, un "moment historique de fierté nationale" pour les autorités béninoises. Je vous recommande cet article pour comprendre les enjeux historiques de cette restitution.

: Nous vous préparons un article pour vous expliquer ce que l'on sait de la disparition de la jeune fille et une conférence de presse est prévue à 17 heures, vous pourrez la suivre dans notre live.

: Un téléphone et des écouteurs présentant des "traces de sang" ont été retrouvés ce matin, d'après une information transmise par une source proche de l'enquête au service police-justice de France Télévisions.

: Bonjour , la gendarmerie des Pays de la Loire a engagé dès hier soir des moyens importants pour retrouver la jeune fille de 17 ans. Sur les plans terrestre, aérien et nautique, 20 militaires ont été engagés dès le signalement, ce nombre ayant progressivement été porté à 50, dont plusieurs équipes cynophiles, puis 120. Ces efforts sont pour l'heure restés vains.

: Bonjour, des nouvelles de la disparition de la jeune fille de 17 ans en Mayenne ? Merci pour votre travail !

: Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, les cliniques privées et les médecins libéraux "doivent prendre toute leur part" pour assurer la permanence des soins "sur la fin de l'année" aux côtés de l'hôpital public qui traverse une "période difficile".

: Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Márquez (Honda), encore diminué par un choc reçu à la tête, ne disputera pas le Grand Prix de Valence prévu dimanche prochain sur le circuit de Cheste.









(GIGI SOLDANO / AFP)



: La vice-présidente américaine Kamala Harris a atterri à Paris pour une visite de cinq jours visant à sceller la réconciliation après une grave crise entre Paris et Washington à propos d'un contrat de sous-marins australiens.









(GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

: L'Autriche inaugure dans le centre de Vienne un mémorial des 64 450 juifs autrichiens assassinés par les nazis, "symbole tangible de sa responsabilité" dans ces crimes longtemps niée, a annoncé le gouvernement.











(GEORG HOCHMUTH / APA / AFP)

: Bonjour à tous ! Je piloterai pour la première fois le live cet après-midi. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire (ou à poster vos encouragements) et je me ferai un plaisir de vous lire. C'est parti !





: Je vous laisse désormais entre les bonnes mains de Louisa Benchabane, qui tiendra ce direct pour la première fois ! Ovations s'il vous plaît :)







: Voici les principales informations de la matinée :



La tension grimpe à la frontière orientale de l'Union européenne. La Pologne a dénoncé l'arrivée de migrants venus de Biélorussie comme une "attaque hybride" menaçant l'UE tout entière et Minsk a mis en garde Varsovie contre des "provocations" à la frontière.



• La France restitue solennellement au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey pillés au XIXe siècle par les troupes coloniales, un "moment historique de fierté nationale" pour les autorités béninoises.



Le bitcoin a atteint un plus haut historique de 68 513 dollars (environ 59 000 euros) en début de séance en Asie, poursuivant sur sa lancée, tandis que la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies a dépassé les 3 000 milliards de dollars.



• Thomas Pesquet est rentré sur Terre après un séjour de six mois en orbite dans la Station spatiale internationale. L'astronaute français est revenu avec les autres membres de la mission Crew-2, le Japonais Akihiko Hoshide et les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur.

: Un premier verdict est attendu le 14 décembre dans le procès contre l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'Etat militaire en février et visée depuis par une multitude de procédures judiciaires, a appris l'AFP de source proche du dossier.









(THET AUNG / AFP)



: Le conseil de l'Union européenne vient de suspendre les mesures visant à faciliter l'obtention de visas par les fonctionnaires biélorusses. "Cette décision est une réponse à l'attaque hybride en cours lancée par le régime biélorusse", précise l'institution dans un communiqué (en anglais).

: Une journaliste biélorusse relaie une vidéo filmée par des migrants à la frontière avec la Pologne où des coups de feu sont entendus. On ignore pour le moment l'origine de ces tirs.

: Le gouvernement de Joe Biden a décidé de simplifier les procédures d'immigration pour les réfugiés afghans. Les quelque 70 000 Afghans arrivés aux Etats-Unis depuis le 30 juillet seront exemptés de frais d'inscription, alors que les frais demandés pour l'obtention du permis de résidence peuvent atteindre des milliers de dollars.

: Dans une interview au Parisien, le centriste Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, annonce qu'il ne briguera pas l'Elysée en 2022. Il appelle au "rassemblement" autour d'un candidat LR pour "en finir avec Jupiter", soit Emmanuel Macron.

: En Guadeloupe, deux axes majeures de l'île sont bloqués par des barrages depuis jeudi à Saint-Martin. Les auteurs de ce blocage dénoncent le "chômage, la pauvreté, la discrimination à l'embauche". Le préfet a condamné des agissements "aux méthodes discriminatoires".







(GUADELOUPE LA 1ERE)

: Le trafic TER est perturbé en Alsace en raison d'une grève de cheminots. Selon la SNCF, la ligne entre Strasbourg et Mulhouse/Bâle est la plus touchée, avec 1 TER sur 4 en circulation. La SNCF ne prévoit également que 2 TER sur 5 entre Strasbourg et Metz, 1 sur 2 entre Strasbourg et Nancy et aucun entre Strasbourg et Paris.

: Les recherches s'intensifient avec 120 gendarmes mobilisés pour retrouver une joggeuse de 17 ans portée disparue depuis hier soir, rapporte France Bleu Mayenne. Une brigade cynophile, une brigade fluviale et un hélicoptère sont arrivés sur place. Les plongeurs vont notamment sonder un étang et des cours d'eau.

: La Biélorussie dénonce les accusations "sans fondement" de Varsovie, selon lesquelles Minsk serait derrière les tentatives de passage illégal de milliers de migrants à la frontière polonaise. Le ministère de la Défense biélorusse accuse la Pologne de faire "délibérément" monter les tensions.

: Une étude publiée en septembre rapporte que 28% des femmes brésiliennes aux faibles revenus souffrent de précarité menstruelle, à savoir des difficultés pour se procurer des protections pendant leurs règles. Selon Girl Up, une adolescente sur quatre doit s'absenter de l'école plusieurs jours par mois, n'étant "pas en mesure d'avoir ses règles avec dignité".

: a précarité menstruelle se retrouve au cœur du débat public au Brésil après le veto du président d'extrême droite Jair Bolsonaro à une loi qui prévoyait la distribution gratuite de protections périodiques aux populations pauvres.







: #CANNES Trois personnes ont été interpellées dans l'entourage de l'auteur de l'agression au couteau d'un équipage de police.

: Partie dimanche du Havre, la flotte de la Transat Jacques Vabre est à la peine au large des côtes françaises, où l'absence de vent se fait ressentir. Dans la catégorie Ultime, les voiliers avancent tous à moins de dix nœuds, ce qui permet aux Ocean Fifty de naviguer à leurs côtés.









(LOIC VENANCE / AFP)



: Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, annonce avoir condamné à mort trois Palestiniens, dont deux pour "collaboration" avec Israël, deux semaines après une décision similaire concernant six autres hommes.

: La question reste en revanche ouverte sur l'extension de ce public cible, aux plus de 55 ans par exemple. Emmanuel Macron ne devrait par ailleurs pas annoncer de troisième dose obligatoire pour les soignants, ni l'ouverture de la vaccination pour les moins de 12 ans.

: En revanche, selon des sources gouvernementales, cela ne devrait pas concerner les personnes souffrant de comorbidités en raison de la difficulté technique, mais aussi éthique, à lister les pathologies et à en faire une condition.

: Après sa dernière allocution le 12 juillet, le président Emmanuel Macron reprend la parole ce soir à 20 heures. Selon les informations de franceinfo, le président pourrait conditionner le pass sanitaire à l'injection d'une troisième dose pour les populations actuellement concernées, c'est-à-dire les plus de 65 ans.

: Le dernier numéro de Superman sort aujourd'hui dans les librairies. Intitulé Son of Kal-El, il met en scène le fils de Clark Kent et Lois Lane, qui tombe amoureux d'un homme et est bisexuel, détaille France Inter.

: Des policiers devraient être présents sur tous les tournages ayant recours à des armes à feu, a déclaré Alec Baldwin. Le mois dernier, l'acteur a tué accidentellement une directrice de la photographie en répétant une scène de film avec un revolver qu'on lui avait présenté comme inoffensif.

: En plein désert d'Atacama, les montagnes d'habits usés s'amoncellent. Le Chili s'est spécialisé dans le commerce de vêtements de seconde main. Enfouis dans le sol, ces vêtements mettent des dizaines d'années à se décomposer, ce qui pollue l'air et les nappes phréatiques. Reportage de France 2.



: Un couple de Los Angeles a porté plainte contre une clinique spécialisée dans la fécondation in vitro (FIV) après s'être rendu compte que deux ovules fécondés avaient été échangés. Après la découverte de cette erreur, les deux couples ont décidé de reprendre la garde de leur enfant génétique, un échange désormais officialisé par les tribunaux, détaille la BBC (en anglais).

: L'astronaute a amerri avec ses trois coéquipiers au large de la Floride. Après de premiers examens à Houston, au Texas, il doit s'envoler pour Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes. Voici ce qui attend le Français dans les prochaines semaines.







(AUBREY GEMIGNANI / NASA / AFP)

:



• L'état d'urgence a été décrété dans 183 localités situées sur la frontière.



• L'UE accuse Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, d'avoir créé cette situation en accueillant les migrants puis en les laissant passer en Pologne.



• L'UE estime que le chef d'Etat agit en représailles aux sanctions imposées par Bruxelles à la suite de la répression brutale qu'il a mené contre l'opposition dans son pays.





: Que se passe-t-il à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ? Depuis le mois d'août, la Pologne connaît une hausse importante du nombre de demandeurs d'asile à ses frontières. Varsovie tente de décourager les migrants en les renvoyant à Minsk en Biélorussie.

: Le bitcoin a atteint un plus haut historique de 68 513 dollars (environ 59 000 euros) en début de séance en Asie, poursuivant sur sa lancée tandis que la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies a dépassé les 3 000 milliards de dollars.

: Jean Castex annonce des revalorisations salariales pour 20 000 soignants supplémentaires. Cette revalorisation concernera les salariés des établissements pour personnes handicapées financés par les départements, a précisé le Premier ministre.

: La compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic a annoncé avoir vendu depuis août environ 100 tickets pour un séjour dans l'espace à 450 000 dollars. Dans cet article de The Conversation, des chercheurs ont évalué le coût du tourisme spatial pour la planète.

: Sur France Inter, Casey a repris Rêves illimités, un titre où elle raconte sa place en France et dans le milieu du rap. "Je ne suis ni vraiment une meuf ni vraiment un gars, donc je suis déjà une anomalie dans mon propre milieu. En tant que Noire et venant d'un quartier, je suis une anomalie dans certains endroits, comme la Maison de la radio", a-t-elle expliqué.



: Passer d'un type d'énergie fossile à des énergies décarbonées ne se fait pas d'un claquement de doigt. Ainsi, l'émergence du pétrole n'a pas fait oublier le charbon (loin de là), de même que le passage au charbon n'a pas signé la fin de l'utilisation du bois. Alors, peut-on imaginer les énergies propres prendre le relais de celles fossiles ? La mission, pourtant indispensable pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, est non seulement ambitieuse, elle est totalement inédite.