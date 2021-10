Biélorussie : l'ambassadeur de France quitte le pays à la demande de Minsk

L'ambassadeur de France en Biélorussie, Nicolas de Bouillane de Lacoste, a quitté le pays après que Minsk lui a demandé de le faire avant lundi 18 octobre, a précisé, une porte-parole à l'AFP dimanche. La porte-parole de l'ambassade n'a pas expliqué la raison invoquée par le ministère biélorusse des Affaires étrangères pour demander le départ de l'ambassadeur. "Il a dit au revoir au personnel de l'ambassade et a envoyé un message vidéo adressé au peuple biélorusse, qui apparaîtra demain sur le site internet de l'ambassade", a rapporté la porte-parole.

Une série de sanctions de l'Union européenne

Selon des médias biélorusses, l'ambassadeur n'a jamais présenté ses lettres de créances, les documents qui officialisent qui officialisent la nomination et l'accréditation de l'ambassadeur, au président Alexandre Loukachenko. La France, à l'instar d'autres pays de l'Union européenne, n'a pas reconnu les résultats de la présidentielle d'août dernier, qui ont accordé un sixième mandat à Alexandre Loukachenko et ont suscité durant plusieurs mois des manifestations massives et sans précédent dans cette ex-république soviétique, alliée de la Russie de Vladimir Poutine.

L'Union européenne a adopté une série de sanctions à l'endroit du régime biélorusse après la répression des opposants à Alexandre Loukachenko. Le pouvoir biélorusse a réussi à mettre un terme aux manifestations, emprisonné des centaines d'opposants et fermé des dizaines de médias et d'ONG. Les leaders de l'opposition ont tous été mis en prison ou contraints à l'exil.