Vietnam : les jardins de Sa Dec séduisent les touristes

Le 13 Heures vous emmène au Vietnam à la découverte de la ville de Sa Dec, que l'on appelle aussi "le village des fleurs". Dans cette commune, plus de 2 000 familles cultivent des fleurs.

Ses jardins colorés et ses milliers de fleurs différentes font sa renommée à travers tout le Vietnam. Plus de 2 000 familles d’horticulteurs habitent la ville de Sa Dec, dans le sud du pays. Situées sur le détroit du Mékong, les plantations occupent tout l’espace jusqu’à s’étendre au-dessus de l’eau. Sur ses terrains immergés, Thanh Tam Ho cultive pas moins de 15 000 rosiers. Pour les arroser, l’horticulteur doit se déplacer dans une simple barque en taule. "C’est plus facile de se déplacer comme ça. C’est moins fatigant", indique-t-il.



Une attraction touristique

La ville de Sa Dec utilise ces plantations flottantes depuis plus d’un demi-siècle. "Au départ, on surélevait les fleurs pour les protéger des inondations. Au final, elles se comportent mieux comme ça", explique Thanh Tam Ho. Ces milliers de fleurs seront vendues à travers tout le pays. La longue livraison commence sur les berges du Mékong. Des camions transportent chaque jour plusieurs centaines de kilos de plantes. Le savoir-faire des horticulteurs locaux est devenu une attraction touristique. Les parcs se sont multipliés dans la ville. D’autres touristes marchent dans les pas de Marguerite Duras, l’autrice de L’Amant.