Japon : pour désengorger les rames, une ligne de métro offre des nouilles aux voyageurs qui acceptent de partir plus tôt

Les transports en commun de Tokyo, la capitale japonaise, sont bondés. Pour désengorger les voitures aux heures de pointe, une compagnie de métro de la ville propose d'offrir de la nourriture à celles et ceux qui sont prêts à prendre le train plus tôt, avant le pic de trafic.

Les utilisateurs de la ligne Tozai, une des plus bondées de la mégapole japonaise avec 7,2 millions de voyageurs chaque jour, pourront bénéficier de ce programme. Les lève-tôt seront récompensés : 2 000 voyageurs qui prendront avant l'heure de pointe auront droit à un tempura (beignet) gratuit. Au-delà de 2 500, ce sera un plat de nouilles "soba" et après 3 000 participants, un assortiment des deux. Plus de 76 000 passagers empruntent la ligne Tozai lors du pic de trafic, entre 7h50 et 8h50, soit le double de sa capacité.

"Notre ligne la plus chargée"

La sécurité n'est pas en cause, mais les passagers sont tellement serrés comme des sardines qu'ils peuvent à peine bouger, a expliqué un porte-parole de Tokyo Metro. "C'est notre ligne la plus chargée", reliant le cœur de la mégalopole aux quartiers est de Tokyo et à la ville de Chiba. "Nous voulons régler ce problème, et nous espérons que cette initiative encouragera les gens" à maintenir leurs horaires matinaux sur le long terme.

Cette nouvelle campagne incitative est la énième mise en œuvre pour tenter de mieux répartir la foule de salariés japonais et rendre l'atmosphère moins suffocante aux heures de pointe.