Un Britannique fuit l'Australie en scooter des mers (et se fait rattraper à quelques kilomètres du but)

L'homme de 57 ans était recherché pour trafic de drogue.

C'est ce qui s'appelle échouer près du but. La police australienne a annoncé, mercredi 27 mars, l'arrestation d'un Britannique recherché dans une affaire de trafic de drogue. L'homme a tenté de traverser le détroit de Torres afin de fuir, en scooter des mers, l'immense île-continent pour gagner la Papouasie-Nouvelle-Guinée, située à 150 km au nord. La police aux frontières a indiqué qu'elle avait reçu une information sur "un homme, peut-être armé d'une arbalète, et chargé de réserves de carburant et de nourriture, qui avait été vu partant en jet ski" d'une péninsule situé à l'extrême nord du pays, dans l'Etat du Queensland.

Coincé dans une vasière

Le suspect est "un Britannique de 57 ans visé par un mandat d'arrêt dans une affaire de drogue dans l'Etat d'Australie-Occidentale". Il a été arrêté alors qu'il s'était échoué dans une vasière près de Saibai, île australienne du détroit de Torres située à quatre kilomètres seulement du littoral papouasien. Le fugitif avait parcouru près de 150 km sur son engin. "Aucune arbalète n'a été découverte lors de la fouille du jet ski", qui a été remorqué, a précisé la police.

Détenu mercredi par les autorités du Queensland, le suspect attendait d'être remis à la police d'Australie-Occidentale. "Quiconque croit pouvoir entrer ou sortir d'Australie par cette région sans être repéré devrait y réfléchir à deux fois, a averti Jo Crooks, de la police aux frontières. Nous avons la capacité de détecter tout un ensemble de menaces contre la frontière, y compris les mouvements suspects."