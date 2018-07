Thaïlande : après neuf jours dans une grotte, douze enfants retrouvés vivants

Les enfants sont affaiblis, fatigués, mais sains et saufs. Pendant neuf jours, ils n'ont rien mangé, buvant simplement l'eau boueuse de la rivière. Les secours viennent de les retrouver. Dehors, les parents sont soulagés. Après des jours de prière, les mamans n'y croyaient plus vraiment. Leur calvaire a débuté le 23 juin. Après un match de foot, les enfants s'aventurent dans cette grotte du nord de la Thaïlande avec leur entraîneur et sont pris au piège par la montée des eaux.

Trop faible pour être évacués

Depuis, les secours travaillaient sans relâche pour les retrouver. Des plongeurs sont venus du monde entier pour épauler leurs collègues thaïlandais. En vain jusqu'au lundi 2 juillet, où les autorités ont enfin pu annoncer la bonne nouvelle. Les enfants devront reprendre des forces avant d'être évacués. Il leur faudra parcourir quatre kilomètres jusqu'à la sortie. D'ici quelques jours, si tout va bien, ils devraient retrouver leur famille.

