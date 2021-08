Thaïlande : à cause du Covid-19, tuk-tuk et taxis sont à l'arrêt

En Thaïlande, les célèbres taxis colorés et tuk-tuk sont à l'arrêt. Sans touristes, le pays est privé d'une économie capitale. En conséquence, les véhicules s'entassent dans les entrepôts.

Ils sont à l'arrêt depuis des mois dans Bangkok (Thaïlande). Les taxis ont perdu toute utilité. Il y a des dizaines de cimetières de taxis dans la capitale du pays. Les chauffeurs n'ont plus aucun client dans un pays frappé par la pandémie de Covid-19. "Nous devons nous protéger, et protéger les passagers (...) nous ne savons pas s'ils sont un danger ou non", résume Anuchit Surasit, chauffeur de taxi.

100 000 employés au chômage

Depuis l'arrivée du variant Delta, Bangkok impose à nouveau un couvre-feu. Les rues sont désertes, et 100 000 employés du transport sont au chômage. Les tuk-tuk prennent aussi la poussière. La Thaïlande accueillait 40 millions de visiteurs en 2019, mais depuis 18 mois, le royaume est verrouillé. "Avant l'arrivée du Covid, mon chiffre d'affaires était de 7 800 euros par mois. Maintenant, nos revenus atteignent à peine les 700 euros", déplore Wichai Supattranon, propriétaire d'un garage. La Thaïlande prévoir de rouvrir progressivement aux touristes vaccinés d'ici le mois d'octobre.