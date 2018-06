Thaïlande : 12 enfants disparaissent dans une grotte

Une mère appelle son fils désespérément. Dans une région du nord de la Thaïlande, un groupe de douze enfants et leur accompagnateur ont disparu depuis une semaine dans une grotte. En témoignent leurs crampons et leurs vélos, à l'entrée. Les parents attendent et espèrent un miracle.

L'espoir renait

Des moines sont venus soutenir les familles pour prier et apporter des offrandes. La grotte sous la montagne est immense, plus de 10 km de long. Des centaines de secouristes, dont des soldats américains et des plongeurs britanniques, sont sur les lieux. Les sauveteurs se fraient péniblement un chemin dans l'obscurité de cette grotte immense. Le groupe s'est sans doute réfugié dans un fond de la grotte quand l'eau est montée suite à des pluies diluviennes, un plongeur a aperçu des empreintes du groupe qui serait environ à 3 km. L'espoir revient alors petit à petit.

