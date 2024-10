Taïwan : le bilan du typhon Krathon monte à quatre morts et au moins 700 blessés

Selon des experts, les tempêtes tropicales se forment de plus en plus près des côtes dans cette zone, gagnent plus rapidement en intensité et font des dégâts plus longtemps après avoir touché terre, en raison du changement climatique.

