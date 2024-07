Taïwan frappée par "le plus puissant" des typhons que l'île ait connu en huit ans

Des écoles fermées et des milliers de personnes évacuées. Le typhon Gaemi a touché Taïwan dans la nuit du mercredi au jeudi 25 juillet. Il devrait s'agir du "plus puissant" cyclone à frapper l'île en huit ans. Accompagné de bourrasques de 190 kilomètres/heure, Gaemi devait initialement toucher terre dans le Nord-Est, dans une zone comprenant la capitale Taipei, avant de frapper la Chine jeudi.

Un prévisionniste des services taïwanais de météorologie a toutefois expliqué que le typhon "avançait moins vite, de sorte que l'heure précise (de son passage) est difficile à déterminer". Avant même son arrivée, le typhon a causé des pluies torrentielles et des vents violents qui ont provoqué la mort d'un motard, écrasé par la chute d'un arbre à Kaohsiung, une ville du sud, et d'une femme dans la province de Hualien. Dans la soirée, près de 200 personnes avaient été blessées, selon les autorités. Auparavant, le typhon avait touché le Japon et les Philippines, et six personnes ont péri.

Des vagues massives

Le président taïwanais Lai Ching-te a exhorté tout le monde à "donner la priorité à la sécurité". "J'espère que grâce à nos efforts communs, l'impact du typhon pourra être réduit (...). J'encourage également mes concitoyens à travers le pays à ne pas sortir, à moins que cela ne soit nécessaire, pendant le typhon, et surtout pas dans des endroits dangereux".

Heavy rainfall with strong winds was observed from my place as strong typhoon Gaemi approached Taiwan #gaemi pic.twitter.com/G9lWJ4Ob3l — Nguyen Cong Nghia (@NguyenC99180975) July 24, 2024

Les autorités taïwanaises ont décrété mercredi jour chômé pour minimiser les risques. Elles avaient déjà annulé certaines manœuvres militaires annuelles la veille, en raison des conditions météorologiques. La circulation des trains et des ferries a été provisoirement arrêtée et des centaines de vols internationaux et intérieurs ont été annulés mercredi. Des vagues massives se sont également abattues sur la côte du comté de Yilan, dans le nord-est. Taïwan est habitué à des tempêtes tropicales fréquentes de juillet à octobre mais les experts considèrent que le changement climatique a augmenté leur intensité.