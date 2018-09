Taïwan : à la découverte des nénuphars géants

Taïwan, ses plages désertes, ses rizières, et ses nénuphars géants. Ils sont l'attraction d'un parc de Taipei, où des centaines de personnes font la queue pour immortaliser leur passage sur un Victoria. "On a l'impression de s’asseoir dans un petit bateau flottant", s'émerveille une visiteuse. Mais attention, gare aux poids lourds, c'est 65kg maximum, et 60 secondes de pose.

Une espèce très fragile

La balade est courte, mais les Taïwanais jouent le jeu, car les nénuphars géants sont très fragiles. "Aujourd'hui, notre défi, c'est de maintenir les Victoria dans les parcs, car il y a beaucoup d'escargots et de parasites qui les attaquent. Si nous ne les protégeons pas, les feuilles seront grignotées dès le début de leur croissance et ne pourront plus grandir", explique Lin Chao Ching, gestionnaire des parcs de la ville. Alors, tant qu'il en est encore temps, les visites des touristes s’enchaînent sur cet embarcadère unique au monde.

