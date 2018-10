Tsunami en Indonésie : les pompiers français se mobilisent

Cinq pompiers de Limoges (Haute-Vienne) bouclent leur valise avec des rations de survies et du matériel de protection. Ils décollent lundi 1er octobre pour l'Indonésie afin de venir en aide au pays après le séisme de vendredi 28 septembre. "On va aider les équipes à localiser les personnes et éventuellement les extraire", raconte un des pompiers.

Des hommes et des chiens partent dès lundi 1er octobre

À Villeneuve-d'Ascq (Nord), ce sont les mêmes préparatifs. Les pompiers volontaires emportent du matériel de traitement de l'eau et un outil essentiel et précieux : un vibraphone pour repérer les sons les plus ténus sous les décombres, et donc, les appels au secours. Autre soutien pour tenter de retrouver des survivants : les chiens de catastrophe de Patrick Villardry. Ils partiront de Nice (Alpes-Maritimes) avec cinq autres personnes. Une fois sur place, l'ambassade de France mettra les bénévoles en contact avec les secours indonésiens.