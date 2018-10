Tsunami en Indonésie : des centaines de milliers de personnes en urgence humanitaire

Une mère en larmes retrouve son enfant de cinq ans, une semaine après sa disparition dans le tsunami qui a déferlé sur l'île indonésienne des Célèbes. Un miracle, alors que le bilan fait état de plus de 1 500 morts, et encore un millier de personnes disparues. C'est la photo postée sur Facebook par le père de l'enfant qui a permis de le retrouver. "Je croyais que mon fils était mort. On cherchait son corps, mais on ne le trouvait pas. Pourtant, sa mère sentait qu'il était vivant", raconte le père.

Des régions reculées toujours en détresse

200 000 personnes restent dans un besoin humanitaire urgent, et l'arrivée d'un bateau rempli d'eau et de riz était une bouffée d'oxygène. "Nous devons distribuer le plus vite possible, surtout dans les zones reculées", explique Dwi Sulaksono, commandant de la base navale de Makassar. "Une équipe spéciale a été mise sur pied, et nous coordonnons la distribution avec l'armée nationale", détaille-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT