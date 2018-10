Indonésie : encore plus de 1 000 disparus présumés après le séisme et le tsunami

Après plusieurs jours d'attente, l'aide internationale a commencé à arriver au compte-goutte dans la zone où près de 200 000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire.

Les recherches de la dernière chance se poursuivent. L'agence de gestion des secours indonésienne estime, vendredi 5 octobre, que plus de 1 000 personnes sont encore présumées disparues. Le séisme et le tsunami ont frappé l'ouest de l'île de Célèbes vendredi 28 septembre, faisant plus de 1 500 morts.

"Nous estimons que plus de 1 000 maisons ont été ensevelies, donc il y a probablement encore plus de 1 000 disparus" dans le quartier de Balaroa, à Palu, a indiqué Yusuf Latif, porte-parole de l'agence à l'AFP. Même s'"il y a une possibilité que certains aient réussi à sortir", a-t-il ajouté.

Après des jours d'attente, l'aide internationale a commencé à arriver au compte-goutte dans la zone où près de 200 000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Les voies d'accès et l'aéroport sont très endommagés et ralentissent sa progression.