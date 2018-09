Tsunami en Indonésie : déjà plus de 800 morts

Voici les premières images aériennes de la ville de Palu (Indonésie), l'une des plus meurtries par le séisme et le tsunami du vendredi 28 septembre. On comprend clairement que la vague s'est engouffrée sur plusieurs centaines de mètres à l'intérieur des terres. Une coulée de boue, et dans son sillage, les petites maisons de bois réduites à néant. Ici, l'un des emblèmes de la ville, son pont aux arches jaunes, est désormais tordu dans les eaux. Là, le dôme de la mosquée, qui s'est effondré, et le supermarché, rempli de clients au moment du tremblement de terre.

Les secouristes manquent de moyens

Sur cette vidéo du tsunami qui a suivi le séisme, on mesure la force de la vague qui a emporté les habitations et les voitures et la panique de ceux qui ont tenté de lui échapper. Palu compte 350 000 habitants. Combien sont encore coincés sous les dizaines de bâtiments effondrés ou dans les quartiers submergés ? Impossible de le savoir. Les quelques équipes de secouristes sur place fouillent les décombres à la recherche de survivants, souvent en vain. Ils manquent cruellement de moyens.

Les sauveteurs sont particulièrement inquiets au sujet d'un hôtel. Il pouvait héberger jusqu'à 150 personnes. Le bâtiment s'est complètement effondré sur les clients et le personnel, mais des signes de vie ont été détectés. Il faut agir vite, car le bilan ne cesse de s'alourdir et la population est à bout de nerfs. Les premières scènes de pillage dans les supermarchés ont lieu. Dans les hôpitaux, les blessés sont soignés dehors avec les moyens du bord.

Le JT

Les autres sujets du JT