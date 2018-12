Noël : les chrétiens du monde entier célèbrent la Nativité

2 000 fidèles se sont accrédités à Rome (Vatican) pour se réunir dans la prière et la ferveur. Ils sont venus du monde entier assister à la messe de la Nativité, célébrée par le pape François. Ces catholiques prient pour plus de paix et davantage de solidarité. À Ea, dans le Pays basque espagnol, des fidèles perpétuent quant à eux l’une des traditions de leur village. Ils chantent des mélodies de Noël dans les rues une partie de la nuit afin de célébrer la naissance du Christ.

Une fête très particulière en Indonésie

À Serang, en Indonésie, dans l’une des régions les plus touchées par le tsunami, une procession a tout de même été organisée. Cette veillée de Noël est très particulière. La population y rend hommage aux centaines de personnes décédées dans la catastrophe. À Damas (Syrie), capitale d’un pays ravagé par la guerre civile et dont la communauté chrétienne a été divisée par cinq depuis le début du conflit, des lumières de Noël ont quand même été installées dans certaines rues depuis plus d’un mois.