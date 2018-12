Indonésie : une situation extrêmement précaire pour les survivants du tsunami

Le tsunami a tout détruit sur son passage. Les survivants tentent de trouver un toit et un abri tandis que les blessés s’entassent dans les centres de soin. Les autorités redoutent la crise sanitaire, car l’eau potable fait défaut et les médicaments viennent déjà à manquer. De nombreux enfants sont malades et souffrent de fièvre. Les experts mettent en garde contre de nouveaux sursauts du volcan, qui pourrait provoquer un nouveau tsunami et de nouvelles vagues mortelles.

Plus de 5 000 personnes évacuées

Plus de 5 000 personnes ont été évacuées et placées dans des centres d’urgence. Ces réfugiés ont trop peur de rentrer chez eux, sur la côte, face à la menace de l’Anak Krakatoa. Les travailleurs humanitaires peinent à réguler la situation et l’aide aux réfugiés reste leur priorité. Deux bateaux du gouvernement faisaient route vers plusieurs îles proches de la côte de Sumatra où les habitants sont démunis et isolés.

