Indonésie : les enfants perdus du séisme et du tsunami

Il y a une dizaine de jours, un séisme suivi d'un tsunami frappaient l'Indonésie de plein fouet. Le pays est endeuillé. Ce dimanche 7 octobre, de nombreux disparus manquent toujours à l'appel. Dans l'un des quartiers de Palu où l'on en compte le plus, la population est traumatisée. Les enfants sont profondément marqués par ces drames, confrontés très tôt à la peur et au deuil. Certains sont brutalement devenus orphelins, comme Gilan, 12 ans "Ça tremblait de partout et la terre s'est ouverte sous nos pieds", se rappelle-t-il, tremblant. Quant à sa maman, "Elle n'a pas couru assez vite." dit-il, douloureusement. Des familles entières ont été brisées par ces catastrophes.

Près de 600 000 enfants et adolescents

Dans un camp où s'est rendue l'équipe de France 2, ceux qui ont perdu leur maison se réorganisent doucement. Mais surtout, ils entourent du mieux qu'ils peuvent les plus fragiles. Au milieu du chaos, un peu de couleur et d'entraide. Pour faire face, certains se raccrochent aux petites choses de leur vie d'avant, comme ce jeune homme venu récupérer des affaires dans les ruines de la maison familiale. La ville de Palu est toujours en état de sidération. Magasins et écoles fermés, difficultés d'approvisionnement, sous la chaleur écrasante, au moins 200 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Selon certaines associations, se serait près de 600 000 enfants et adolescents qui auraient été touchés par le séisme et le tsunami.

