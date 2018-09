Indonésie : les difficultés des secours

"Les accès sont encore extrêmement compliqués pour le centre-ville de Palu, prévient l'envoyé spécial, Nicolas Bertrand. Il est pratiquement impossible pour de nombreux autres districts, quartiers et villages tout autour de la ville." Deux jours après le séisme de magnitude 7, les dégâts sont considérables. "Les autorités estiment que 75% de la zone touchée par le tremblement de terre et le tsunami est encore, ce dimanche soir, complètement hors d'accès pour les secours. En clair, la population et les blessés sont complètement livrés à eux-mêmes", poursuit le journaliste.

Des dizaines de personnes coincées sous les décombres

"Il y a eu tout de même quelques avancées en matière de secours, nuance-t-il, avec pour la première fois l'atterrissage à Palu d'avions C130 de l'armée indonésienne." Ils sont notamment chargés d'eau potable et de nourriture. Cependant, les secours restent insuffisants. "Les secouristes doivent creuser à mains nues, car l'équipement n'a pas pu être acheminé, souligne encore le journaliste. Des dizaines de personnes sont encore coincées sous les décombres de leurs immeubles."