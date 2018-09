Indonésie : le bilan du tsunami s'alourdit

L'eau s'est retirée, laissant derrière elle des corps sans vie, recouverts de bâches et alignés le long de la route. Ce samedi 29 septembre au matin, les sauveteurs s'activent et découvrent de nouvelles victimes sous les décombres des maisons. Le principal centre commercial de l'île s'est effondré. Les autorités redoutent un bilan très lourd. Hier soir, vendredi 28 septembre, un séisme de magnitude 7,5 secoue l'île de Célèbes et touche notamment les villes de Palu et Donggala. Il provoque un tsunami. Une première vague submerge les maisons en bord de mer. Une deuxième, terrifiante, se profile.

Déjà plus de 400 morts

Réfugié en hauteur, depuis l'étage d'un parking, un vidéaste filme la scène. L'eau inonde les rues et noie cette mosquée. Son dôme s'est effondré lors du séisme. Toute la nuit, les recherches se poursuivent. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux de blessés. Faute de place, certains sont soignés à l'extérieur. L'armée a été appelée en renforts Il y aurait déjà plus de 400 morts ; un bilan très provisoire. L'Indonésie avait déjà été frappée par une série de tremblements de terre en août dernier.

Le JT

Les autres sujets du JT