Indonésie : le bilan du tsunami s'alourdit d’heure en heure

Tout a commencé vendredi 28 septembre par un séisme sous-marin de magnitude 7,5, déclenchant un tsunami qui a déferlé sur Palu, située sur l'île des Célèbes, en Indonésie, à 80km de l'épicentre. Immédiatement, les secours s'activent et le nombre des victimes ne cesse d'augmenter. Le bilan est au moins de 400 morts, et pourrait s'aggraver, car la ville de Dongala, également touchée, est encore inaccessible, et les nouvelles sont alarmantes.

L'aéroport hors service

Les hôpitaux sont débordés et attendent des secours retardés par un aéroport hors d'usage, car la piste est éventrée. Dans la ville de Palu, le dôme de la mosquée s'est effondré, le centre commercial n'a pas résisté, et un pont a été emporté. De son côté, l'armée indonésienne s'apprête à débarquer sur l'île des Célèbes qui a grand besoin de secours.