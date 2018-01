Pour attirer les femelles, ces oiseaux construisent les nids les plus complexes au monde

Afin d’attirer les femelles pour l’accouplement, les oiseaux jardiniers ont une technique bien particulière : ils font les nids les plus complexes au monde. Ces oiseaux, que l’on trouve en Australie et en Nouvelle-Guinée, possèdent une forme de sens esthétique, utilisant les couleurs, les textures et les formes pour mettre au point le lieu d'accouplement le plus apte à séduire les femelles.

Certains mâles attaquent et pillent les nids de leurs rivaux

Ils mettent des jours à composer ces nids, appelés "tonnelle" ou "berceau". Et la tâche n’est pas aisée. Il existe en effet une forme de compétition entre les mâles. Certains attaquent et pillent les nids de leurs rivaux.

Lors du moment de l’inspection, la femelle explore le nid pour faire son choix. Le mâle au plus beau nid va s'accoupler avec un grand nombre de femelles, alors que celui qui n'aura pu obtenir un résultat satisfaisant ne pourra pas se reproduire.