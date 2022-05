Philippines : au moins sept morts dans l'incendie d'un ferry

Des passagers ont dû sauter par-dessus bord. Au moins sept personnes sont mortes et une centaine ont été sauvées lundi 23 mai, aux Philippines, après l'incendie d'un ferry, ont annoncé des gardes-côtes et des témoins. Le feu s'est déclaré sur le Mercraft 2, qui transportait 134 passagers et membres d'équipage de l'île de Polillo jusqu'à Real, dans la province de Quezon, sur l'île principale de Luzon.

Les recherches pour trouver des survivants sont en cours. Le bateau pouvait transporter au maximum 186 personnes. Au moins 23 personnes ont été hospitalisées, notamment le capitaine du ferry, selon les gardes-côtes.

Une enquête ouverte

Une épaisse fumée noire s'échappait du bateau en flammes, selon des photos publiées par les gardes-côtes. L'incendie semble s'être déclaré dans la salle des machines, a précisé le porte-parole des gardes-côtes philippins, Armando Balilo. L'incendie du Mercraft 2 a été maîtrisé, l'épave calcinée a été remorquée et une enquête a été ouverte.

L'archipel des Philippines compte plus de 7 000 îles. Souvent, les bateaux ne répondent pas à la règlementation en vigueur et dépassent leur capacité de transport maximale, et les accidents sont fréquents.