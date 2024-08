Paetongtarn Shinawatra élue Première ministre en Thaïlande, sa famille de retour au pouvoir

A 37 ans, l'héritière de la richissime famille qui divise le royaume depuis plus de vingt ans devient la plus jeune cheffe de gouvernement de l'histoire du pays.

A 37 ans, Paetongtarn Shinawatra devient la plus jeune Première ministre de l'histoire de la Thaïlande. Les députés ont élu vendredi 16 août la présidente du parti Pheu Thai, seule candidate en lice, qui a récolté plus de la moitié des voix à l'hémicycle.

L'héritière de la richissime famille qui divise le royaume depuis plus de vingt ans devient la troisième Shinawatra à occuper le rôle, après son père Thaksin (2001-2006) et sa tante Yingluck (2011-2014), tous les deux renversés par un coup d'Etat. Les Shinawatra sont indissociables des tensions qui fragmentent le royaume depuis plus de vingt ans, entre une vieille garde pro-monarchie protégée par l'armée, et des électeurs avides de changement.

En une semaine, la Cour constitutionnelle a dissous le principal parti d'opposition et destitué l'ex-Premier ministre

A bientôt 38 ans, Paetongtarn Shinawatra bat un record de précocité en Thaïlande où, depuis l'instauration de la monarchie constitutionnelle en 1932, la politique reste le domaine réservé de figures masculines et vieillissantes. Le prochain gouvernement, qui n'entrera en fonction qu'après l'accord formel du roi, doit sortir de la crise un royaume à l'arrêt, sur fond de divisions tenaces et de croissance en berne.

En une semaine, la Cour constitutionnelle a dissous le principal parti d'opposition et destitué l'ex-Premier ministre Srettha Thavisin, allant à l'encontre de la volonté de changement exprimé par une majorité de Thaïlandais dans les urnes, selon le camp pro-démocratie. Paetongtarn Shinawatra dispose du soutien de la coalition majoritaire sortante, dominée par le parti Pheu Thai sous l'influence de son père.