Le super-typhon Noru touche terre aux Philippines

Le super-typhon Noru a touché terre, dimanche 25 septembre, aux Philippines. Des vents violents, estimés à 195 km/h, et de fortes pluies se sont abattues sur l'île principale de Luçon, très peuplée. Les autorités redoutent des inondations et des destructions de récolte.

Le super-typhon a touché terre à 17h30 locales (11h30, heure de Paris) dans la municipalité de Burdeos sur les îles Polillo, qui font partie de la province de Quezon, selon le service météorologique philippin.

Les Philippines sont frappées par une vingtaine de typhons chaque année, phénomène qui a tendance à s'aggraver en raison du changement climatique provoqué par les activités humaines et la consommation d'énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz). Il y a neuf mois, un autre super-typhon avait fait plus de 400 morts dans le centre et le sud du pays.