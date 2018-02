Le cerf-souris, le ruminant le plus primitif sur Terre

Depuis qu'il existe, le chevrotain est resté quasi-inchangé. C'est même le ruminant le plus primitif sur Terre. En conséquence, il est dénué des attributs des ruminants modernes, comme les cornes et les sabots. C'est aussi l'un des plus petits ruminants au monde : il pèse de un à treize kilos selon les espèces, mais aucune ne dépasse la taille d'un petit chien. Autre attribut préhistorique : ses canines, qui poussent en permanence.

Une vie difficile, mais une population stable

Les petits chevrotains doivent vite apprendre à se débrouiller. En effet, les mères ne les visitent que pour les nourrir, avant de les laisser au bout de quelques mois. Elles préfèrent continuer à préserver l'espèce. Elles peuvent s'accoupler quelques heures après la mise bas, les femelles sont donc très souvent en gestation. Résultat : la plupart des sous-espèces de chevrotains ont des populations stables et sont classées comme "préoccupation mineure" sur la liste rouge de l'IUCN.