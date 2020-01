Indonésie : des inondations font neuf morts dans la capitale Jakarta

Il s'agit des pires inondations à Jakarta depuis celles de janvier 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts.

Des pluies torrentielles sur Jakarta durant le réveillon du Nouvel An ont provoqué la mort de neuf personnes dans des inondations, ont annoncé les autorités mercredi 1er janvier. Il s'agit des pires inondations dans la capitale indonésienne depuis celles de janvier 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts.



L'électricité a été coupée dans de nombreux quartiers de l'agglomération, qui compte environ 30 millions d'habitants. Certaines liaisons ferroviaires et l'un des aéroports de la ville ont été fermés. Un adolescent de 16 ans a été électrocuté et trois autres personnes sont mortes d'hypothermie, a déclaré le chef de l'agence de gestion des catastrophe.

Des habitations envahies par l'eau et la boue

Parmi les victimes figure un couple âgé qui s'est retrouvé piégé dans un quartier où l'eau est montée à quatre mètres après qu'une rivière est sortie de son lit. Une autre victime s'est noyée et quatre autres personnes sont mortes après des glissements de terrain provoqués par les fortes pluies mardi soir dans la banlieue de la capitale. Des images des quartiers inondés montrent des maisons et envahies par l'eau et la boue, avec des habitants naviguant sur des bateaux gonflables ou des chambres à air.