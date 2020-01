Feux en Australie : le champion de F1 Lewis Hamilton promet 500 000 dollars

Le sextuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a promis jeudi 9 janvier 500 000 dollars pour venir en aide à la situation en Australie, où des incendies ont fait 26 morts et tué un milliard d'animaux.

"Je m'engage à verser 500 000 dollars [450 000 euros] pour venir en aide aux animaux, aux bénévoles qui luttent pour la vie sauvage et aux services de pompiers locaux", a déclaré le Britannique sur Twitter, invitant ses millions d'abonnés à également faire un don.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq