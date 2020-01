Désintox. Australie : un photomontage fait le tour d'internet, pour la bonne cause

Pour sensibiliser le grand public et montrer leur solidarité avec l’Australie, victime de vagues d’incendies depuis des mois, de nombreux internautes partagent des appels aux dons ou encore des photos des sinistres. Parmi ces images, une photo connaît un succès viral. Elle montre une petite fille tenant un koala dans ses bras avec un incendie apocalyptique en arrière-plan. L’image a été partagée par de nombreux internautes et par des personnalités comme le DJ Steve Aoki, suivi par plus de 8,5 millions de personnes sur Instagram, qui la publie en notant que: « Mon coeur se brise pour l’Australie ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thu + Banksii + Denali (@thuie) le 22 Déc. 2019 à 2 :01 PST

Sur les réseaux sociaux, certaines personnes font remarquer que la photographie paraît retouchée. Ce qui pourrait desservir la cause, puisqu’une fausse photo serait donc employée pour sensibiliser le public à un vrai problème. En effectuant une recherche d’image inversée, on peut voir que la photo a été originellement postée le 22 décembre 2019, par la photographe australienne Thuie, suivie sur Instagram par plus de 15 000 personnes. Remarquant le succès de l’image, elle a mis à jour sa description en précisant : « Ce post est maintenant devenu viral, veuillez vous assurer de mentionner qu’il s’agit d’un montage sur photoshop (c’est la raison pour laquelle mon compte est connu). » En effet, le compte regorge d’images retravaillées de ses filles dans des situations souvent fantastiques.

Malgré les critiques, l’instagrameuse estime que son image a agi de manière « positive », car elle a été reprise par des influenceurs, permettant ainsi de sensibiliser leurs abonnés et de les inciter à faire des dons.

