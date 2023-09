Australie : une vague de chaleur fait craindre des feux de forêts dévastateurs

La vague de chaleur printanière qui balaie l'est de l'Australie fait suite à l'hiver le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1910.

Temps de lecture : 1 min

L'Australie suffoque et craint le pire. Des températures particulièrement élevées, accompagnées d'un vent chaud, ont été enregistrées mardi 19 septembre sur le littoral oriental de l'Australie. Cette météo inquiète le pays qui ne veut pas revivre des feux de forêts aussi dévastateurs qu'au cours de l'été 2019-2020. Dans certaines parties de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, les températures ont atteint jusqu'à 34°C, soit plus de 10 degrés au-dessus de la moyenne pour un printemps austral. "Un risque d'incendies terribles est attendu cet après-midi dans la région en raison de vents forts", a déclaré le service des pompiers ruraux de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué mardi.

La semaine dernière, une fumée liée aux feux de forêts, allumés à titre préventif par les pompiers avant la saison des incendies qui s'annonce intense, a envahi le célèbre port de Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie. La vague de chaleur printanière qui balaie l'est de l'Australie fait suite à l'hiver le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1910. Les experts s'attendent à ce que la saison des feux soit la plus intense en Australie depuis l'été 2019-2020. Depuis, les conditions ont été exceptionnellement humides, ce qui a contribué à faire pousser les arbres plus vite, augmentant ainsi la quantité de combustible potentiel pour alimenter les incendies.