Australie : des pluies salvatrices ?

Ce ne sont pas les dix plaies de l'Égypte, c'est l'Australie. Incendies, inondations, orages de grêles: le climat est sens dessus dessous et pourtant les habitants se sentent soulagés. "C'est bon d'entendre la pluie sur le toit. Cela fait longtemps qu'il ne pleut pas, alors on est heureux ", assure Meg Fallon.

Une crise environnementale sans précédent

"J'adore, je me moque bien que l'on soit mouillé. Il peut bien pleuvoir toute la semaine parce que les jardins et tout le reste sont très secs", commente Jenny Goodlet. De quoi contenir peut-être les 75 incendies encore actifs dans l'est du pays. Les feux ont causé une crise environnementale sans précédent, ont fait 28 morts et tués des millions d'animaux. Les rescapés profitent des flaques pour s'abreuver enfin, après la sécheresse.

Le JT

Les autres sujets du JT