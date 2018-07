VIDEO. Sauvetage d'un groupe de jeunes dans une grotte en Thaïlande : une opération complexe

L'opération de sauvetage du groupe d'adolescents coincés au fond de la grotte inondée de Tham Luang, dans le nord de la Thaïlande, a repris, lundi 9 juillet. La veille, quatre des 12 garçons ont pu retrouver la lumière du jour, grâce aux efforts des secouristes. Trois autres ont été sauvés lundi à la mi-journée. Mais la mission de sauvetage reste très périlleuse.

Pour gagner la sortie, les jeunes et leurs sauveteurs doivent parcourir plus de quatre kilomètres dans l'obscurité et franchir des passages exigus et submergés. L'air se faisant rare sous terre, les secouristes ont disposé des bouteilles d'oxygène sur le parcours.

Plongée et contorsions

Par endroits, la grotte a été inondée par la montée des eaux provoquée par les pluies de mousson sur plusieurs mètres de hauteur. Les secouristes ont repoussé au maximum le moment de l'évacuation, le temps de pomper l'eau, jusqu'à avoir un minimum de portions sous-marines à parcourir en plongée. Mais jusqu'ici, il fallait onze heures à un plongeur aguerri pour faire l'aller-retour jusqu'aux enfants : six heures aller, cinq heures retour grâce au courant.

Une zone particulièrement étroite est la hantise des sauveteurs. À cet endroit, le passage n'est plus qu'un boyau, dans lequel il faut se faufiler. Cette section se trouve à 1,7 kilomètre de l'endroit où les enfants ont été découverts. Une fois cette épreuve franchie, les enfants sont à moins d'un kilomètre de la cavité, où les secouristes ont installé leur camp de base. À partir de là, ils doivent encore parcourir près de deux kilomètres, mais le danger est cette fois derrière eux.