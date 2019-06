Thaïlande: les rescapés de la grotte se mobilisent pour sa réouverture

Leur impressionante opération de sauvetage avait fasciné le monde entier.

On se souvient de l'équipe de football thailandaise des sangliers sauvages qui avait été prise au piège d'une grotte inondée pendant plus de deux semaines.

Dimanche une course de charité était organisée un an après.

Pornchai Kamluang, garçon rescapé du sauvetage dans la grotte inondée:

"C'est indescriptible. Ma vie a beaucoup changé.

J'ai eu tellement d'expériences après être sorti de la grotte. J'ai tout appris sur le peuple thaïlandais, surtout notre unité."

5000 personnes ont participé à cette course.

L'argent récolté doit permettre de rouvrir la grotte de Tham Luang.

Vern Unsworth, spéléologue britannique et membre du trio ayant découvert les jeunes footballeurs:

"J'espère que cet évènement aura lieu chaque année à partir de maintenant. Je pense qu'il est important de ne jamais oublier ce qui s'est passé en juin et juillet de l'année dernière. C'est important que les gens se rassemblent et profitent de la journée."

Les enfants défavorisés des sangliers sauvages sont devenus des stars.. et ça ne fait que commencer.

Le géant du streaming Netflix a acquis les droits d'adaptation de l'histoire de la grotte de Tham Luang.