Thaïlande : les enfants toujours bloqués

Ils ont été retrouvés sains et saufs, mais ignorent s'ils pourront sortir vivants de la grotte. Les douze adolescents thaïlandais et leur entraîneur de football sont bloqués dans les cavités d'une grotte depuis le 23 juin dernier. La montée des eaux complique l'action des sauveteurs, présents en nombre à Chiang Rai (Thaïlande). Les enfants, âgés de 11 à 17 ans, ont pu transmettre des lettres à leurs parents. Après avoir pensé à évacuer les adolescents par les cavités de la grotte inondée, les sauveteurs pensent désormais à extraire le groupe via un puits vertical.

Les enfants ont pu transmettre des lettres à leurs parents

Une centaine de forages ont été réalisés, mais aucun n'a encore atteint le but espéré. "Un seul de ces forages va jusqu'à 400 mètres, mais encore aucun ne nous a permis d'établir la position exacte des garçons", explique Narongsank Osotthanakorn, le chef de mission de secours. Un plongeur agueri met 11 heures à effectuer le trajet aller-retour vers le groupe. Il paraît donc périlleux pour les adolescents, dont certains ne savent pas nager, d'effectuer le trajet. Un plongeur de la marine thaïlandaise a trouvé la mort vendredi 6 juillet lors d'une opération de ravitaillement.