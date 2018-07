Thaïlande : les 12 enfants et leur entraîneur ont été sauvés

Pour la troisième journée d'affilée, les clameurs et les cris de joie des Thaïlandais se font entendre. Dans des ambulances, les derniers rescapés arrivent, mardi 10 juillet. Depuis plus d'une quinzaine de jours, 12 enfants et leur entraîneur étaient pris au piège dans une grotte, tous ont donc pu être évacués. Les derniers adolescents et l’entraîneur sont arrivés à l'hôpital, le pays respire.

Une semaine d'hospitalisation

La troisième journée d'opération de sauvetage s'annonçait pourtant comme la plus délicate, l'eau étant omniprésente. Finalement, les 19 sauveteurs engagés ont réalisé un tour de force et ramènent tout le monde à l'air libre avec plusieurs heures d'avance. Certaines radios réalisées après les différents sauvetages montrent des anomalies, deux enfants pourraient avoir contracté une pneumonie. Les jeunes footballeurs et leur entraîneur passeront la nuit dans l'hôpital de Chiang Mai, ils regagneront leur domicile au plus tard dans une semaine.

